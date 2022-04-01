Повна блокада Ізюма – результат дій місцевих зрадників та кількісної переваги окупантів

Шляхи доставки гуманітарної допомоги до Ізюму і евакуації мешканців повністю заблоковані. Про це в Facebook повідомив начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник.

«26 березня 2022 року місцеві зрадники провели російських окупантів на Південну частину міста, що в свою чергу призвело до повного заблокування шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і евакуації ізюмчан.

Окрім цього, російські окупанти скориставшись цією ситуацією почали захоплення Ізюма. Враховуючи дану загрозу, ЗСУ проводили військові заходи щодо деблокування міста, про які неможна було публічно повідомляти, зважаючи на військову таємницю.

Але, на жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників, призвели до встановлення 01 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом», – йдеться в повідомленні.

«Однак, битва за Ізюм не завершилася і наша Армія незабаром обов’язково визволить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів», – підсумував він.

Агентство Телевидения Новости