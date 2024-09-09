Правоохоронці встановили, чим росіяни били по Харкову та передмістю

9 вересня близько 3:00 збройні сили рф завдали авіаударів по Харкову та передмістю. З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Київському районі Харкова пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення, гараж, авто. Сталась пожежа.

На території селища Мала Данилівка Харківського району пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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