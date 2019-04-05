Правоохранители устанавливают личность женщины, которую нашли в лесополосе

Частично скелетированное тело женщины было обнаружено 2 апреля во лесополосе возле села Украинское Лозовского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

С места происшествия изъяты две зимние куртки и свитер.

Открыто уголовное дело по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Работники полиции принимают меры по установлению личности умершей ее родных и обстоятельств происшествия.

Если вам известна какая-либо информация о личности умершей, правоохранители просят сообщить в Лозовской отдел полиции по адресу: Лозовая, ул. Ярослава Мудрого 7, по телефонам - а(05745) 9-00-64 или 102.

Агентство Телевидения Новости