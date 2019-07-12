Предвыборные нарушения. На Салтовке неизвестные порезали агитационную палатку

Заявления о нарушении избирательного законодательства поступили в Слободской, Холодногорский, Шевченковский, Киевский, Богодуховский, Змиевской и Изюмский отделы и отделения полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 11 июля в 10:43поступило сообщение о том, что неизвестные порезали агитационную палатку на улице Героев Труда. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. А в переулке Брянском при проведении агитации возник конфликт с неизвестными. Правоохранители проводят проверку.

Кроме того, в Шевченковском районе четыре человека заявили о распространении агитации на территории района. Аналогичные обращения поступили в Богодуховский и Изюмский ОП.

Также харьковчанин рассказал, что у входа станции метро «Холодная гора» женщина распространяет агитационные листовки, содержащие недостоверную и компрометирующую информацию в отношении кандидата в депутаты ВР Украины.

Все заявления и обращения зарегистрированы в журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Отметим, всего с начала предвыборной кампании полицией зарегистрировано 267 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Следователями открыты 28 уголовных производств и составлены пять админпротоколов.

Агентство Телевидения Новости