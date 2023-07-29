Прем’єр Польщі заявив про переміщення 100 «вагнерівців» до Сувальського коридору

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК “Вагнер” в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області та Білорусі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на RMF FM.

“Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі”, – сказав Моравецький.

За словами глави уряду Польщі, «це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію».

Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють владімір путін і олександр лукашенко, щоб «проштовхнути їх до Польщі».

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