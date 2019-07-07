Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:04
Просмотров: 37

Прикордонники із пострілами зірвали чергову оборудку контрабандистів

Прикордонники із пострілами зірвали чергову оборудку контрабандистів

На Буковині контрабандисти не полишають спроб переміщення контрабанди по той бік кордону.

Зокрема учора, під час патрулювання місцевості, прикордонники відділу «Фальків» помітили п’ятьох осіб із пакунками.

Невідомі зі своїми ношами рухались у бік кордону. Під час спроби їх затримання прикордонники Чернівецького загону здійснили попереджувальні постріли вгору. Втім, пачкарі вдалися до втечі, та полишали пакунки із сигаретами.

Наразі майже 2 тисячі пачок контрабандного курива встановленим порядком передано представникам ДФС.

Заходи із встановлення причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ще двоє хабародавців нестимуть кримінальну відповідальність за спроби підкупу прикордонників
04.07.2019 08:03    126
Харківська митниця ДФС про порядок переміщення громадянами через митний кордон України особистої зброї
02.07.2019 08:57    96
СБУ перекрила потужний канал контрабанди цигарок до Євросоюзу та вилучила продукцію на 70 мільйонів гривень (ВІДЕО)
30.06.2019 09:03    152
СБУ блокувала канал фінансування терористів через нелегальні поставки автомобілів
29.06.2019 07:16    135
Працівниками Київської митниці ДФС вилучено дитячі іграшки невідомого виробника на загальну суму орієнтовно 1,6 млн гривень
28.06.2019 10:05    114
Прикордонники перекрили шляхи трьом контрабандним групам
27.06.2019 10:25    166
ГПСУ не пустила в Украину депутата госдумы РФ
27.06.2019 07:16    167
Українець залишив на Закарпатській митниці авто, вартістю 17,6 тис. євро
26.06.2019 10:30    317
Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі
25.06.2019 10:50    148
Поставка продуктов на более 500 млн гривен в ОРДЛО: СБУ разоблачила противоправную схему
25.06.2019 09:26    162
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 