Прикордонники із пострілами зірвали чергову оборудку контрабандистів

На Буковині контрабандисти не полишають спроб переміщення контрабанди по той бік кордону.

Зокрема учора, під час патрулювання місцевості, прикордонники відділу «Фальків» помітили п’ятьох осіб із пакунками.

Невідомі зі своїми ношами рухались у бік кордону. Під час спроби їх затримання прикордонники Чернівецького загону здійснили попереджувальні постріли вгору. Втім, пачкарі вдалися до втечі, та полишали пакунки із сигаретами.

Наразі майже 2 тисячі пачок контрабандного курива встановленим порядком передано представникам ДФС.

Заходи із встановлення причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

Источник: dpsu.gov.ua

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