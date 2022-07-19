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Принижувала сина-підлітка: харків’янку притягнули до відповідальності

Принижувала сина-підлітка: харків’янку притягнули до відповідальності

Під час перевірки поліцейські виявили неналежні умови проживання дитини, в домі не було продуктів харчування. В присутності правоохоронців жінка кричала та принижувала 15-річного сина.

19 липня під час рейду працівники ювенальної превенції спільно з поліцейськими сектору протидії насильству Харківського районного управління поліції №1 та представниками служби у справах дітей Київського району виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 37-річною жінкою.

Родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних життєвих обставинах. Сина-інваліда жінка виховує самостійно. Під час перевірки поліцейські виявили неналежні умови проживання дитини. В домі не було продуктів харчування.

В присутності поліцейських та працівників соціальної служби мати здійснювала психологічне насильство щодо 15-річного сина – кричала та принижувала.

Поліцейські надали гуманітарну допомогу сім’ї у вигляді продуктового набору. Стосовно жінки поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) і ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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