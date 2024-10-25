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Прокуратура показала наслідки обстрілу Борової на Харківщині

Прокуратура показала наслідки обстрілу Борової на Харківщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Збройні сили рф продовжують обстрілювати селище Борова Ізюмського району.

За даними слідства, 24 жовтня близько 22:50 ворог вдарив по населеному пункту керованими авіаційними бомбами — пошкоджено приватні домоволодіння, торгівельні кіоски, приміщення лікарні. Без постраждалих.

25 жовтня близько 8:00 зс рф обстріляли селище з РСЗВ, внаслідок чого загинула 61-річна жінка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки чергових воєнних злочинів рф.

Агентство Телевидения Новости

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