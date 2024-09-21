Прокурори зафіксували наслідки масованого авіаобстрілу Харкова: постраждали 13 людей

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 вересня близько 22:45 збройні сили рф здійснили черговий масований обстріл Харкова.

Холодногірський район: зафіксовано влучання по території приватного житлового будинку. Постраждали сім людей. Серед них троє дітей: дві дівчинки 10 та 17 років та 12-річний хлопець. У неповнолітніх діагностували гостру реакцію на стрес.

Шевченківський район: авіаційна бомба влучила у проїжджу частину біля лікарні у центрі міста. Горів автомобіль. Пошкоджено медичні установи, готелі, будівлі університету та суду, кіоски, магазини. Постраждали 6 людей.

Один з потерпілих – 49-річний чоловік – пацієнт лікарні, поблизу якої ворог завдав удар. Постраждалий отримав поранення вдень через ворожий авіаційний удар по Основʼянському району, тоді його госпіталізували до медустанови. Під час атаки близько 22:45 чоловік знову отримав поранення.

Київський район: влучання по території підприємства.

Отже, всього станом на зараз маємо дані про 13 постраждалих. Інформація буде оновлюватись, зазначили у прокуратурі.

За попередніми даними, війська рф вдарили по Харкову трьома ФАБ-250 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости