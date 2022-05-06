Протягом доби окупанти тричі обстрілювали Харків: є жертви

Окупанти за добу 3 рази вдарили із РСЗВ та 2 – із артилерії по Київському, Шевченківському районах Харкова. По області обстріли зафіксовані в Золочеві, Чугуєві, Лозовій, Дергачах. За добу дві людини загинули – 15-річний підліток у Харкові та чоловік у Лозовій, 8 людей отримали травми. Сьогодні вночі та зранку ворог завдав 2 удари РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці.

В Харківській обласній військовій адміністрації вкотре попереджають, що на вулицях перебувати досі небезпечно.

«Гарячий лишається Ізюмський напрямок, на околицях Барвінкового ведуться бої. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, але росіяни несуть великі втрати.

На Харківщині не припиняють відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої окупантами: газо-, водо- та електропостачання.

Спостерігаємо дефіцит пального – це прямий наслідок ворожих дій росії та їхніх прицільних ударів. Президент України та Уряд роблять все для того, щоб найближчим часом нормалізувати ситуацію. Прошу всіх утриматися від поїздок без нагальної необхідності та із розумінням ставитися до обмеження відпуску пального на станціях», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости