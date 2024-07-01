Після удару росіян по «Новій Пошті» у лікарнях Харкова залишаються восьмеро людей

Після обстрілу Харкова 30 червня в лікарнях міста залишається восьмеро людей: шестеро дорослих і двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

58-річний чоловік перебуває у важкому стані, але стабільний. Він зазнав вибухового поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.

Ще п’ятеро дорослих – у стані середньої тяжкості.

16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна.

8-ми місячний хлопчик у задовільному стані. Сьогодні готується до виписки під нагляд сімейного лікаря.

Агентство Телевидения Новости