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Після удару росіян по «Новій Пошті» у лікарнях Харкова залишаються восьмеро людей
Після обстрілу Харкова 30 червня в лікарнях міста залишається восьмеро людей: шестеро дорослих і двоє дітей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
58-річний чоловік перебуває у важкому стані, але стабільний. Він зазнав вибухового поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.
Ще п’ятеро дорослих – у стані середньої тяжкості.
16-річний хлопець у стабільному стані, динаміка позитивна.
8-ми місячний хлопчик у задовільному стані. Сьогодні готується до виписки під нагляд сімейного лікаря.