Пів кілометри під вогнем: за врятоване життя харківського нацгвардіця представили до нагороди

22-річний Максим, старший солдат та старший кулеметник одного з бойових батальйонів 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України. Псевдо «Бумер».

Історію бійця, якого представлено до нагороди «За врятоване життя», розповіли у 5 Слобожанській бригаді.

Після школи Максим вступив до Харківського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець», бо мав у планах службу в поліції, де вже на той час служили старший брат та батько. Але далі була строкова служба в НГУ, під час хлопець підписав контракт.

Повномасштабне вторгнення я зустрів вдома. У мене в цей день був вихідний і тут все почалося. Я залишив машину батькам та поїхав громадським транспортом до своєї частини. Перший час нас ми обороняли Харків по всьому місту, була навіть позиція біля аеропорту – блокпости різні та не лише. Все було серйозно.

Після історії, яка трапилась у квітні цього року під Кліщіївкою, бійці представили до державної нагороди.

По нашій позиції відпрацювала бронетехніка противника і сильно пошкодила укріплення. Після того, як вогонь стих, ми почали будівництво знов – це вже майже рутина на нулі. Нас прикривав наш дрон. Раптом повідомляють, що в нашому напрямку висунулася ворожа піхота. Ми двома двійками вирушили на перехоплення. Пройшли доволі далеко, метрів 400, а то й більше. Бачимо військових. Спочатку не зрозуміли хто є хто – здалеку перекрикувались російською мовою. Ті кричать, що «свої», але щось не те. І тут вони себе видали – не ту бригаду назвали. Ми не вагалися – добрий вечір вам, Слава Україні. І понеслося. В перші ж моменти ми їх добряче потріпали, у них втрати були, а тоді в іншої двійки проблема сталась. В одного заклинив автомат, а в іншого теж щось не дуже працювало. Стріляв через раз. Вони відкотилися, ми їх прикрили, а коли відхід почали вже ми, то побратим Субару наступив на щось, скоріше за все на «лєпєсток», і далі вже йти не міг. Я тягнув його на собі метрів п’ятсот, піднятися було неможливо, дуже щільний вогонь вже по нас був, кулемет і міномети нас крили. Дотягнув друга, далі на евакуацію його відправили. Вижив хлопець. А ми відбили штурм.

Максим Молчанов був представлений до нагородження медаллю «За врятоване життя».

Агентство Телевидения Новости