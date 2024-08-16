Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 128

путінська скрєпа про «захист росії» луснула об реалії в курській області

путінська скрєпа про «захист росії» луснула об реалії в курській області

З того, що вже протягом повного тижня росія не контролює свою територію, є чотири важливі висновки.

По-перше: ще з 2014 року саме «захистом росії» пояснювалося її вторгнення в Україну. І ось, коли захищати рф треба безпосередньо, – робити це, виявляється, нікому. Бо всі на вигаданому «захисті Росії» в Україні.

По-друге: за весь час повномасштабного вторгнення саме «ситуація в курській області» перетворилась на найбільш червону зі всіх «червоних ліній», які так натхненно малювала москва. І ось ця лінія перетнута. У буквальному сенсі. І що? І нічого.

По-третє: навіть Z-блогери, які вторгнення на «землю русскую» розглядали як шанс об’єднати росіян заради якоїсь перемоги, констатують, що цього не сталося. Черг у військкомати із бажаючих врятувати курських солов’їв від українських снігурів немає.

По-четверте: дуже показова поведінка мешканців зайнятих районів курської області. Вони не влаштовують перекриття доріг, не об’єднуються в «територіальну оборону». На противагу можна загадати поведінку українських громадян (наприклад, енергодарців, херсонців і т.д.).

Джерело: https://t.me/spravdi/40853

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Політичний успіх Києва". Як у Брюсселі сприйняли наступ ЗСУ в росії
Сегодня 10:39    126
российский физик предложил путину нанести "нежный и аккуратный" удар по Бескидскому туннелю в Карпатах
Сегодня 10:25    156
росія – це «тюрма народів», яка чхає на міжнародні договори
Сегодня 10:12    116
Українським коридором за рік скористалися 2300 суден: скільки експортували
Сегодня 10:00    88
СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом
Сегодня 09:48    105
Пропагандисти росії та білорусі посилюють дезінформаційні кампанії проти Литви – дослідження
Сегодня 09:36    123
Глушково, КурНР. Какие знакомые дырки. Кто-то настойчиво пытается перебить мост через Сейм
Сегодня 09:24    148
АРМА продало Maybach Медведчука та його останній квадроцикл
Сегодня 09:14    123
ДБР викрило посадовця кінологічного центру, який за €21 000 обіцяв переправити чоловіка до Європи
Сегодня 09:03    123
СБУ викрила ділка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
Сегодня 08:52    130
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 