путінська скрєпа про «захист росії» луснула об реалії в курській області

З того, що вже протягом повного тижня росія не контролює свою територію, є чотири важливі висновки.

По-перше: ще з 2014 року саме «захистом росії» пояснювалося її вторгнення в Україну. І ось, коли захищати рф треба безпосередньо, – робити це, виявляється, нікому. Бо всі на вигаданому «захисті Росії» в Україні.

По-друге: за весь час повномасштабного вторгнення саме «ситуація в курській області» перетворилась на найбільш червону зі всіх «червоних ліній», які так натхненно малювала москва. І ось ця лінія перетнута. У буквальному сенсі. І що? І нічого.

По-третє: навіть Z-блогери, які вторгнення на «землю русскую» розглядали як шанс об’єднати росіян заради якоїсь перемоги, констатують, що цього не сталося. Черг у військкомати із бажаючих врятувати курських солов’їв від українських снігурів немає.

По-четверте: дуже показова поведінка мешканців зайнятих районів курської області. Вони не влаштовують перекриття доріг, не об’єднуються в «територіальну оборону». На противагу можна загадати поведінку українських громадян (наприклад, енергодарців, херсонців і т.д.).

Джерело: https://t.me/spravdi/40853

Новости портала «Весь Харьков»