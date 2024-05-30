Ракети окупантів знищили кінно-спортивну школу на Харківщині

Внаслідок російського ракетного удару по Малій Данилівці вночі 30 травня була повністю зруйнована Дергачівська дитячо-юнацька кінно-спортивна школа.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Будівля не мала жодного відношення до військової інфраструктури. Після звільнення Харківщини від російських окупантів цей заклад почав відновлюватись, тут постійно відбувались реабілітаційні заходи для дітей», – зазначив Задоренко.

Працівники та вихованці школи доглядали за конями й іншими тваринами, яких налічувалось декілька десятків.

«Напередодні травневого російського наступу на північ Харківщини, тварини та персонал були евакуйовані на безпечну територію. Це допомогло врятувати їм життя», – підкреслив начальник МВА.

Агентство Телевидения Новости