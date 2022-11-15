Ракетна атака на інфраструктуру України: знструмлено пів країни

Внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла.

Київ

Після прильотів у столиці знову вводяться екстрені відключення електроенергії. У компанії ДТЕК наголошують, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій.

Відповідно, графіки стабілізаційних відключень не діятимуть. За словами CEO Yasno Сергія Коваленка, внаслідок ракетної атаки є пошкодження.

Харків

Мер Ігор Терехов заявив, що місто частково без світла після прильотів по об’єктам інфраструктури. На даний момент припинено роботу метро та наземного електротранспорту. Інформації про постраждалих наразі немає.

Львів

У Львові сьогодні чути було кілька гучних вибухів. Після них частина обласного центру залишилася без світла.

Рівне

Мер Олександр Третяк повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок чого деякі частини Рівного залишилися без електрики.

Житомир

Після серії вибухів місто повністю без світла. За словами мера Сергія Сухомлина, противник завдав двох ударів по об’єктах енергетики, ремонтні бригади роблять все можливе.

Хмельницький

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два влучання по об’єктам на території Хмельницької громади. У зв’язку з цим місто частково знеструмлено.

Луцьк

На даний момент окремі райони та деякі села біля Луцька без електроенергії. Представники “Волиньобленерго” розбираються в ситуації. Терміни відновлення поки що невідомі.

Повідомлялось про вибухи та роботу ППО в Черкассах, Полтаві, Кропивницькому

***

Станом на 16:50 екстрені відключення електроенергії запроваджено по всій Україні.

Агентство Телевидения Новости