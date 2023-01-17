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17.01.2023 18:33
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Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв знову зросла

Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв знову зросла

У Дніпрі кількість жертв через влучання російської ракети у багатоповерхівку зросла до 45, повідомив голова обласної військової адміністрації\ Валентин Резніченко.«Квіти в пам’ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра. За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей», – написав він у телеграмі.

Через три дні після ракетного удару – 17 січня – пошуково-рятувальні роботи були завершені. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про 45 загиблих, з них 5 дітей, травмування 79 людей.

Агентство Телевидения Новости

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