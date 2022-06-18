18.06.2022 21:58
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Ракетний удар по харківському підприємству: інформація прокуратури
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Сьогодні близько 13 години російські військові здійснили ракетний обстріл по підприємству в Індустріальному районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено одне із виробничих приміщень.
Огляд місця події проводили прокурори Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.