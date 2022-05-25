Рашисти обстріляли Балаклію та погрожують Харкову. ОВА

Жителі міста Балаклія, тимчасово окупованого російськими військами, чули вибухи. Евакуація блокується.

Інформацію про обстріли Балаклії 25 травня Суспільному підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Чи є поранені, невідомо.

“Дійсно, за нашою інформацією, місто було обстріляне окупантами знову. Щодо інших населених пунктів — це Куп’янський напрямок, Вовчанський напрямок, Ізюмський напрямок, Борова — повністю окуповані. Наразі немає можливості звідти провести евакуацію, це занадто небезпечно. Ворог не погоджує нам евакуаційних маршрутів, коридорів для доставки туди гуманітарного вантажу”, — сказав Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, влада намагається погодити евакуацію за двома напрямками. “Як тільки у нас з’явиться про це інформація, ми одразу про це повідомимо”, — зазначив голова обласної адміністрації.

Ситуація у Харкові

Небезпека обстрілів Харкова не минула, говорить Синєгубов: “На вулицях Харкова, області досі небезпечно”.

“По Харкову фіксували сьогодні відносну тишу. Також піддаються обстрілам щоденно наші міста Лозова, Чугуїв, Золочівський район та інші. Найгарячіший напрямок Ізюмський, північно-східний та північний напрямки”, — зазначив голова адміністрації.

Він сподівається, що до Харкова повернуться підприємці та студенти.

“Ми залишаємося прикордонним містом, тому нам потрібно вибудовувати військову складову таким чином, щоб бути готовими в будь-яку мить надати відповідь можливій військовій агресії. По-друге, якщо беремо економіку, маємо мати певні важелі для того, щоб повернути, сюди підприємців, щоб вони продовжували інвестувати у Харків, для того,щоб зберегти той економічний темп розвитку, який ми мали до війни”, — сказав Синєгубов.

“Ми маємо повернути всіх тих, хто виїхав з Харкова, надавши їм гідні умови для проживання, роботи. Харків був найкомфортнішим містом для проживання в Україні. Одним з кращих міст в Європі, ми маємо повернути ці статуси, і, відповідно, їх примножити”, — каже голова обласної адміністрації.

Агентство Телевидения Новости