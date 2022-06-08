Рашисти обстріляли Печеніги

Через обстріл знеструмлено значну частину селища. Про це повідомляє селищна рада:

Сьогодні в смт Печеніги окупанти пошкодили лінію електропередач.

В результаті знеструмлено частину смт Печеніги. Тривалий час буде відсутня елекроенергія. Фахівці-енергетики працюють над вивченням можливості відновлення електропостачання.

Декілька годинами раніше, рашисти залишили селище й без води:

В смт Печеніги рашистські окупанти перебили центральну магістраль водопостачання! Води в селищі найближчим часом не буде. Фахівці Печенізького КП “Джерело” вже працюють, вивчають складність проблеми та роблять все можливе для її ліквідації, – повідомляють у сільраді

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