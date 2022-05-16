Рашисти знищили унікальний насінневий банк в Харкові

Один з найбільших у світі Єдиний Банк генетичних ресурсів рослин України, який розташований на базі Інституту рослинництва ім. Юр’єва (Харків), знищено рашистами.

Про це в своєму ю-туб каналі повідомив провідний науковий співробітник в Інститут рослинництва ім. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

В Банку зберігалося понад 160 тис. сортів насіння рослин, сортів та гібридів з усього світу.

«Це насіння зберігалося в особливих сховищах, щоб майбутні покоління могли його відновити», – зауважив Сергій Авраменко.

Він також додав, що за часів окупації Харківщини військами фашистської Німеччини цей банк був збережений – працівники Інституту намагалися його вберегти. Адже збереження й покращення генофонду залежало від цих екземплярів насіння.

Він також зазначив, що зразки насіння замовляли також фахівці з рф, щоб проводити селекційну роботу над тією ци іншою культурою, яка була б адаптована до певної місцевості.

Фахівець зазначив, що задля відтворення схожості Банк у мирні часи пересівав певні культури й знову закладали сходи на зберігання. Цьогоріч мала б відбутися відповідна процедура. Але після приходу «руського міру» окупанти знищили будівлю та насіння Фонду.

Було знищено десятки тисяч зразків насінневого матеріалу, які готувалися до висіву, зауважив фахівець. Він додав, що серед знищених зразків, яких вже немає в Європі та світі.

Агентство Телевидения Новости