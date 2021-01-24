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Разбился самолет с президентом и четырьмя футболистами бразильского клуба. Все погибли

Разбился самолет с президентом и четырьмя футболистами бразильского клуба. Все погибли

Трагедия в бразильском небе. Футболисты летели на игру.

Сегодня потерпел крушение частный самолет, в котором находился президент бразильского футбольного клуба "Палмас" Лукас Мейра, которму было 32 года, а также четверо футболистов. Все они, и пилот, управлявший  самолетом, погибли.

Обнародованы имена погибших футболистов: вратарь Рануле (27 лет), защитник Лукас Пракседес (28 лет), защитник Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года).

Самолет вылетел из аэропрота в городе Лузимангесе и направлялся в Гоянию, где завтра у "Палмаса" должен состояться футбольный матч против "Вила Новы". Видимо игра будет перенесена.

Крушение произошло вскоре после вылета. Самолет разбился и сгорел.

Ниже - видео с места крушения.


Агентство Телевидения Новости

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