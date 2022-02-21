Разрушал все на своем пути: в Европе пронесся мощный ураган "Юнис", погибли 16 человек. Фото и видео

По большей части северо-западной Европы пронесся мощный ураган "Юнис". Непогода разрушила инфраструктуру, оставив людей без электроэнергии, и забрала жизнь 16 человек.

Об этом сообщает Euronews. В частности, четыре человека погибло в Нидерландах, четыре в Польше, три в Англии, два в Германии, два в Бельгии и один в Ирландии.

Циклон развился над Ирландией, после чего прошел над частью Соединенного Королевства, затем над северной Францией и странами Бенилюкс, прежде чем отправился в сторону Дании и Германии. В последней из-за урагана был объявлен красный уровень опасности.

Сотни рейсов, поездов и паромов были отменены по всей северо-западной Европе, поскольку ураган "Юнис" пронесся менее чем через 48 часов после урагана "Дадли", в результате которого в Польше и Германии погибли по меньшей мере шесть человек.

Вследствие урагана "Юнис" в Германии было повреждено более 1000 километров железнодорожных путей, в основном из-за упавших деревьев.

В Польше около 1,2 миллиона домов были обесточены, а движение по нескольким железнодорожным путям были приостановлены.

В Гааге (Нидерланды) десятки домов были эвакуированы из-за опасений, что колокольня церкви может рухнуть. Нидерландская железнодорожная сеть была нарушена, также были отменены несколько рейсов. Штормовой ветер сорвал часть крыши футбольного стадиона ADO Den Haag и разбросал ее обломки.

На севере Франции было зарегистрировано около тридцати травм в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с ветром, падениями или падением материалов. Кроме того, около 37 000 домов остались без электричества.

Сильные порывы ветра в сочетании с высокими приливами вызвали опасения наводнений, тем более что ожидались проливные дожди.

Беспрецедентный порыв ветра со скоростью 196 км/ч был зафиксирован на острове Уайт, в то время как другие порывы были со скоростью более 110 км/ч.

Напомним, по юго-восточному побережью Мадагаскара "ударил" мощный циклон "Бацирай", который унес жизни уже как минимум 10 человек. Также десятки тысяч людей остались без крыши над головой.

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Источник: news.obozrevatel.com/

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