Стихия бушует: вулкан на Канарах начал фонтанировать

В понедельник, 25 октября, на испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, сообщает Sky News.

Как стало известно, в последние дни на склонах вулкана Кумбре-Вьеха появились новые трещины, которые привели к более интенсивному извержению и образованию "гигантского лавовового фонтана".

Сейчас вулкан извергается активнее, чем когда-либо ранее, а потоки лавы имеют ширину около 3 км.

Власти острова уже приготовились к очередной эвакуации людей.

Источник: mignews.com.ua/

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