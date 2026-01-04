Віцепрезидент Делсі Родрігес "жива та легітімна"

Віцепрезидент країни Делсі Родрігес повинна виконувати обов'язки президента країни після захоплення Сполученими Штатами Ніколаса Мадуро — рішення Верховного суду Венесуели.

Перед цим Родрігес публічно заявила, що Венесуела ніколи не буде колонією будь-якої іншої країни, а єдиним легітимним президентом Венесуели є Ніколас Мадуро.

Віцепрезидент також зазначила, що США вчинили акт агресії щодо Венесуели під надуманими приводами.

Влада країни наполягає на негайному звільненні Ніколаса Мадуро та його дружини й захищатиме природні ресурси Венесуели, які належать народу.

До виступу Родрігес Дональд Трамп в одній зі своїх численних заяв зазначив, що Родрігес, нібито, готова координувати свої дії з Вашингтоном і «робити все так, як треба».

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо в коментарі The New York Times повідомив, що поки утримається від оцінки спростувальних заяв віцепрезидента Венесуели, зазначивши, що США будуть судити тимчасову владу за її діями в найближчі дні та тижні, і закликав Родрігес скористатися «історичною можливістю» для служіння країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/233385

Новости портала «Весь Харьков»