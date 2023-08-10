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10.08.2023 21:06
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Рятувальники розбирають аварійні конструкції в зруйнованих гаражах на Північній Салтівці

Рятувальники розбирають аварійні конструкції в зруйнованих гаражах на Північній Салтівці

10 серпня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у багаторівневому гаражному кооперативі, розташованому на Північній Салтівці.

Будівля була частково зруйнована внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань на початку війни, повідомили в ДСНС Харківської області.

Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу.

Агентство Телевидения Новости

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