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Росія застосувала тактику «подвійних ударів»: патрульні показали перші хвилини після ударів по Харкову

Росія застосувала тактику «подвійних ударів»: патрульні показали перші хвилини після ударів по Харкову

У Харкові рятувальники, що прибули одне з місць обстрілів, потрапили під повторний удар БпЛА. Двоє з надзвичайників від поранень загинули на місці, один помер по дорозі в лікарню.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

Відео перших хвилин після обстрілу опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Країна-терорист й далі б’є по мирному населенню із застосуванням тактики «подвійних ударів». Декілька хвиль «шахедів» по цивільній інфраструктурі Харкова вбили чотири людини, та щонайменше одинадцять людей отримали поранення», – написав Білошицький.

Серед загиблих – троє рятувальників, які ліквідовували наслідки першої хвилі влучень та рятували цивільних. Серед поранених – рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський.

Агентство Телевидения Новости

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