Росія збирає ще одне угруповання військ за 90 кілометрів від Харова – Зеленський

Армія рф готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів від Харкова на північний захід біля кордону збирає ще одне угруповання військ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів, зокрема президентів США та Китаю, із закликом взяти участь у саміті миру в Швейцарії.

Звернення було записане на руїнах знищеної російськими ракетами харківської типографії.

За словами Зеленського, близькість Харкова до кордону з росією означає для міста третій рік постійного терору.

«Більш як мільйон людей у цьому місті. І щоночі, щодня російська армія обстрілює місто. Найбільше – ракетами С-300. Це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження», – йдеться у зверненні.

Як зазначив Президент, росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну.

«Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ», – йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав світових лідерів, зокрема президентів США та Кітаю, взяти участь у Саміті миру, який стартує 15 червня в Швейцарії.

«Понад вісімдесят країн підтвердили свою участь. І ми продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає наблизити цей мир. Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру. До Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів. До Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів – згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами», – йдеться в зверненні Президента.

Агентство Телевидения Новости