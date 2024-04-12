Росіяни атакували Харків безпілотником «Ланцет»: поліція показала наслідки обстрілів за добу

11 квітня близько 10:40 росіяни атакували Харків БпЛА «Ланцет». Пошкоджена цивільна інфраструктура та приватні автомобілі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Протягом доби військові рф наносили удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

З артилерії ворог обстріляв село Новоосинове. Пошкоджено приватний будинок. Загорілася лісова підстилка. 12 квітня о 2:00 військові рф знову обстріляли населений пункт. Сталося займання будинку та літньої кухні.

11 квітня близько 10:20 окупанти скинули КАБи по місту Куп’янськ. Близько 13:00 військові рф знову обстріляли Куп’янськ. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж.

У селі Кругляківка внаслідок ворожого обстрілу сталося займання лісу та трави.

О 15:50 військові рф завдали ударів по селу Великі Проходи керованими авіабомбами. Пошкоджені 11 будинків та споруд, автомобілі. Поранення отримав 75-річний чоловік.

У Козачій Лопані через артобстріл пошкоджено приміщення об’єкту цивільної інфраструктури.

Внаслідок авіаударів КАБами близько 17:00 у селі Верхня Писарівка пошкоджена будівля лісового господарства. Постраждали два працівники підприємства.

У місті Вовчанськ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости