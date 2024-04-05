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Росіяни нанесли по селищу в Харківському районі п’ять ударів ракетами С-300

Росіяни нанесли по селищу в Харківському районі п’ять ударів ракетами С-300

Вночі 5 квітня російські військові завдали ракетних ударів по селищу Коротич у Харківському районі. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Попередньо, обстріл був здійснений пʼятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також 5 квітня близько 4:10 ворог завдав удари по селищу Борова на Ізюмщині. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, збройні сили рф били по населеному пункту з РСЗВ «Смерч».

За процесуального керівництва Харківської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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