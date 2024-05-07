Росіяни обстріляли деокуповане село на Харківщині: горіла сільгосптехніка та зруйноване кафе

Ввечері 6 травня чергових ворожих обстрілів зазнала Циркунівська громада Харківської області. У селі Черкаські Тишки вогонь охопив трактор та раніше зруйновану окупантами будівлю кафе.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались два оперативні відділення ДСНС з Харкова. Рятувальникам доводилось працювати під постійною загрозою повторних обстрілів.

Агентство Телевидения Новости