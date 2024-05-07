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Росіяни обстріляли деокуповане село на Харківщині: горіла сільгосптехніка та зруйноване кафе
Ввечері 6 травня чергових ворожих обстрілів зазнала Циркунівська громада Харківської області. У селі Черкаські Тишки вогонь охопив трактор та раніше зруйновану окупантами будівлю кафе.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Також горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м. Постраждалих немає.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались два оперативні відділення ДСНС з Харкова. Рятувальникам доводилось працювати під постійною загрозою повторних обстрілів.