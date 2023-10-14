росіяни перетворили Крим на велику воєнну базу – це одна з причин, чому півострів необхідно деокупувати

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Крим – це міжнародно визнана територія України. Без деокупації півострова не можна говорити про відновлення справедливості та реалізацію принципів міжнародного права.

▶️ росія систематично порушує права населення тимчасово окупованого Криму. Жорстоко переслідуються нелояльні до окупації – як справжні, так і уявні. Особливо від російської окупації Криму страждають релігійні мусульмани, на яких окупаційна влада навішує ярлики терористів, засуджує до безпрецедентних термінів позбавлення волі.

▶️ Всупереч Женевським конвенціям росія мобілізує громадян України в окупованому Криму до власних збройних формувань і змушує їх воювати проти України.

▶️ Тимчасово окупований Крим слугував плацдармом для повномасштабного вторгнення росії на материкову частину України. Без повернення півострова під контроль України існуватиме загроза повторення цього сценарію.

▶️ росія систематично атакує материкову Україну з території тимчасово окупованого Криму. За підрахунками Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, протягом 9 місяців 2023 року з території Криму і прилеглої акваторії запущено:

- 230 одиниць крилатих ракет морського базування типу «Калібр» (26 ракет на місяць);

- 590 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (65 на місяць);

- 40 балістичних ракет типу «Іскандер»;

- 17 протикорабельних ракет П-800 «Онікс».

Джерело: https://t.me/spravdi/34002

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