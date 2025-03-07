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росіяни планують навчати мешканців ТОТ на “воєнній журналістиці”
Окупанти збирають молодь на ТОТ, щоб зробити з них пропагандистів під виглядом “воєнних кореспондентів”.
● росіяни грають на бажанні молоді стати відомими, обіцяючи фінансування та безпеку.
● У квітні в Донецьку Rutube (контрольований кремлем) проводить навчання та конференцію з “воєнкорами” рф – агентами ГРУ.
● Окупанти використовують нових “журналістів” для створення фейків та маніпуляції громадською думкою.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6384
Темы: війна, окупація, пропаганда, росія, україна