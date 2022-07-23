Росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградщині. Що відомо

Вночі збройні сили РФ завдали ракетних ударів по кількох областях України. 13 ракет випустили по Кіровоградщині. Внаслідок цього загинули троє людей, дев’ятеро отримали поранення.

У суботу вранці, 23 липня, по усій Україні лунала повітряна тривога. У дев’яти областях на Сході вона лунала з третьої ночі. Згодом з’явилась підтверджена інформація про те, що обстрілів зазнали Кропивницький, Миколаїв, а також два райони Дніпропетровщини й Харків.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про ракетні обстріли області. Близько 5:00 російські військові випустили 13 ракет.

“Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет “Калібр” морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3)”, – повідомив він у своєму телеграм-каналі.

За словами керівника ОВА, ракети поцілили в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром “Канатове” та в один з об’єктів “Укрзалізниці”.

Пізніше в ефірі телемарафону “Єдині новини” Райкович розповів, що внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед них військовослужбовець та двоє працівників відомчої охорони.

Дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення. На місці ведуться рятувальні роботи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади “Обленерго” працюють.

Агентство Телевидения Новости