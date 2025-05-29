російські кіберзлочинці атакували мережі НАТО і ЄС, щоб викрасти дані про постачання зброї Україні

Активність хакерів Laundry Bear, які стоять за цим кібернападом, зафіксували ще у вересні 2024 року, коли вони атакували конфіденційні дані поліції Нідерландів і отримали до них доступ, пише Reuters з посиланням на заяву нідерландської розвідки.

Крім того, Laundry Bear відповідальна за кібероперації проти урядів країн Заходу та інших установ щонайменше з 2024 року.

У розвідці Нідерландів додають, що це угруповання активно намагалося отримати дані щодо закупівлі та виготовлення військової техніки та зброї для України і атакувало компанії з виробництва високотехнологічної продукції, до якої рф не має доступу через санкції.

Раніше у Міноборони Нідерландів з посиланням на дослідження NSA, CISA, ФБР, MIVD та інших спецслужб повідомили про спроби кіберпідрозділу гру APT28 зірвати постачання зброї Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/46956

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