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російський «правфонд» обходив санкції ЄС через крипту і готівку: фінансували пропаганду та шпигунів

російський «правфонд» обходив санкції ЄС через крипту і готівку: фінансували пропаганду та шпигунів

російський державний «правфонд» допомоги громадянам рф за кордоном, використовував посередників, зарубіжні рахунки та криптоактиви, щоб непомітно продовжувати свою діяльність у Євросоюзі.

Як пише (https://www.lemonde.fr/pixels/article/2025/05/21/comment-le-fonds-public-russe-pravfond-a-continue-de-subventionner-ses-allies-en-europe-malgre-les-sanctions_6607630_4408996.html) французьке видання Le Monde, заявленою метою «правфонду» є захист інтересів росіян, які проживають за кордоном, зокрема шляхом надання їм юридичної допомоги.

Насправді ця організація також фінансувала проросійську пропаганду в різних європейських країнах, зокрема Балтії, та оплачувала судові витрати ймовірних шпигунів.

У червні 2023 року ЄС ввів санкції проти «правфонду» і його директора удальцова. Проте десятки тисяч внутрішніх листів фонду, які потрапили в руки дослідників, показують, як йому вдалося продовжити свою діяльність в Європі.

За два роки гроші відправили одержувачам, які проживають щонайменше в 11 державах-членах ЄС, зокрема кіберзлочинцям і росіянам, заарештованим за незаконне ввезення мігрантів. Для цього використовували надсилання грошових коштів третім особам або перевезення готівки через кордон.

Джерело: https://t.me/spravdi/46912

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