Россия смогла перехватить лишь 20% дронов

Вчера Путин с восторгом блуждал вокруг венка, сильно напоминающего вульву. В этом есть символизм: Путин настолько упорно смотрит в ̶п̶*̶з̶д̶у̶ бездну, что бездна начала подмигивать ему фашистскими триколорами.

Причина такого символичного шага известна. Подсчёты показывают, что Россия смогла перехватить лишь 20% от дронов, запущенных Украиной по временно оккупированным "сверхзащищенным" территориям на крымском направлении, а также по украинскому приграничью для провокации паники и дестабилизации некоторых логистических путей.

И теперь на крышах столичных государственных учреждений РФ экстренно разворачивают системы ПВО, не менее экстренно начинают проверку их эффективности, а затем сообщают, что проверки имеют плановый характер.

Пикантность таких проверок состоит в том, что внешне схожие с цветом "безликих" построек системы ПВО зачем-то покрываются "зеленью". Такой "зелёный камуфляж" вызывает ещё больше вопросов, поскольку именно на резкий цветовой дисбаланс реагируют все системы наблюдения...

Джерело: https://t.me/cynic2020/7748

Украина получит от ЕС 25 млн евро на разминирование территорий, — Жозеп Боррель.

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