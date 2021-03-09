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Российский хоккеист умудрился своим "Порше" пробить стену многоэтажного паркинга
Вот это "припарковался".
Очень необычное видео из Москвы. "Героем дня" оказался 33-летний российский хоккеист Денис Казионов, выступавший за ряд команд в КХЛ.
Автомобиль "Порше" Дениса Казионова пробил стену паркинга на уровне 3-го этажа. Колеса повисли над землей.
Казионов рассказал, что не сумел притормозить, готовясь повернуть, чтобы заехать на парковочное место.
В машине на момент аварии помимо хоккеиста находились его жена и ребенок. Никто не пострадал.
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