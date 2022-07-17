Россию окружат установками HIMARS

Вслед за Украиной американские ракетные системы залпового огня HIMARS получит еще один сосед России. Как сообщает Reuters, Госдепартамент США одобрил поставку 6 установок HIMARS Эстонии, которая может стать седьмой страной в мире, на вооружении которой есть РСЗО (помимо США и Украины и это Румыния, Сингапур, ОАЭ и Иордания).

Партия на 500 млн долларов будет включать ракеты, запчасти и техническую поддержку HIMARS, которые в максимальной комплектации, с дальностью 300 км, будут будут способны дотянуться до Санкт-Петербурга.

Одновременно Госдеп одобрил поставку Норвегии ракетных систем воздух-воздух на 950 млн долларов производства Raytheon Technologies. О сделках управление Пентагона по военному сотрудничеству уведомило конгресс в пятницу.

Украина получила уже 12 установок HIMARS, включая партию HIMARS 270 с удвоенным числом ракет. За последние недели помогли уничтожить уже более 30 логистических объектов российской армии.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15610

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