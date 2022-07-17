Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 228

Россию окружат установками HIMARS

Россию окружат установками HIMARS

Вслед за Украиной американские ракетные системы залпового огня HIMARS получит еще один сосед России. Как сообщает Reuters, Госдепартамент США одобрил поставку 6 установок HIMARS Эстонии, которая может стать седьмой страной в мире, на вооружении которой есть РСЗО (помимо США и Украины и это Румыния, Сингапур, ОАЭ и Иордания).

Партия на 500 млн долларов будет включать ракеты, запчасти и техническую поддержку HIMARS, которые в максимальной комплектации, с дальностью 300 км, будут будут способны дотянуться до Санкт-Петербурга.

Одновременно Госдеп одобрил поставку Норвегии ракетных систем воздух-воздух на 950 млн долларов производства Raytheon Technologies. О сделках управление Пентагона по военному сотрудничеству уведомило конгресс в пятницу.

Украина получила уже 12 установок HIMARS, включая партию HIMARS 270 с удвоенным числом ракет. За последние недели помогли уничтожить уже более 30 логистических объектов российской армии.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15610

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Голова Сейму Польщі: Не можемо відійти від України, бо путін на ній не зупиниться
Сегодня 10:29    95
Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 17 липня 2022 року
Сегодня 10:21    108
Нефтяная крышка путинизма
Сегодня 10:14    106
В США одобрена подготовка наших летчиков к управлению F-15 или F-16
Сегодня 09:47    110
Харківщина. 17 липня
Сегодня 09:31    152
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07
Сегодня 09:25    101
Темпи повернення людей до Харкова знизилися
Сегодня 09:23    145
The Rolling Stones спели свой культовый хит вместе с украинцами в Вене (ВИДЕО)
Сегодня 09:11    119
Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
Сегодня 08:58    131
353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 08:58    93
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 