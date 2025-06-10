САП. Цивільна конфіскація

САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн

Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином.

З'ясовано, що керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021–2023 років набули у власність автомобіль «Volvo», квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.

Проте аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3002

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