САП заявлено черговий позов у межах реалізації інституту цивільної конфіскації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу, а саме автомобіля "Audi Q7", 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн, яким користується голова одного з міст на Львівщині.

На підставі зібраних детективами НАБУ спільно з прокурорами САП матеріалів установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що цим автомобілем після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.

Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля.

У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі. Проте фактично автомобілем продовжував користуватися мер міста.

Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї та третьої особи підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з мера міста вказаного активу, законність набуття якого викликає обґрунтований сумнів.

Зауважимо, що наразі за заявою прокурора САП Вищим антикорупційним судом накладено арешт на актив, який є предметом спору.

Про результати розгляду буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2804

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