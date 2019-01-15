Сбитый сокол: как неравнодушные харьковчане подарили вторую жизнь птице

Скорее всего, птицу задел автомобиль. От удара её отбросило на обочину, где ёё и увидели случайные прохожие. К счастью, они оказались неравнодушными и не смогли просто пойти дальше.

Елена Донец, оператор горячей линии «Служба спасения животных»

Увидели возле магазина птицу. Сначала они не поняли что это, кто это. Начали просить помощь, звонить по различным службам. Дозвонились к нам. И они сами привезли птицу к нам

Специалисты «Службы спасения» передали пострадавшего сокола в Центр Клинической Ветеринарии, где ему была сделана операция. Птица потеряла много крови, а одно его крыло еле держалось на куске кожи - врачам пришлось его ампутировать. Операция прошла успешно, сейчас сокол проснулся после наркоза.

Елена Савгиря, волонтер, помощник по уходу

Девочка - наша волонтер, которая именно специализируется как бы знает, как ухаживать за дикими животными. Вот она его выхаживала, ночью наблюдала за ним. Утром он уже встретил её радостно, прыгая по пеленочке и на данный момент она занимается тем, что ухаживает - кормит, поит и делает все послеоперационные назначения, которые дал ветврач

Как ни странно, говорят специалисты, сейчас в Харькове много диких птиц.

В общем, они живут там, где есть поля - на Салтовке, Новых Домах и в районе ХТЗ. Поэтому и риска попасть под удар машины - тоже хватает. У прооперированного сокола, по словам врачей, сейчас период психологической адаптации. Он должен осознать потерю одного крыла и научиться жить по-новому.

Елена Савгиря, волонтер, помощник по уходу

Он как бы молодой сокол. Поэтому, в принципе, он может привыкнуть к людям – к тому, что человек о нем заботится, и как бы жить в домашних условиях. Возможно, в дальнейшем это будет пристройство его в семью, или же он останется у нас

В Службе спасения все же надеются на то, что найдется тот, кто решит забрать спасенную птицу к себе домой, будет ухаживать за ней и любить.





Агентство Телевидения Новости