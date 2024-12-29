Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 82

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Аккаунты крупной сетки кремлеботов уже несколько дней начинают свои комментарии со слова «Да», независимо от темы обсуждения. На это обратил внимание проект Vox-Harbor, изучающий манипуляции общественным мнением. Анализ этих комментариев показал, что сетка включает около 500 ботов.

По мнению авторов проекта, причина может быть в сбое обновления системы искусственного интеллекта, которая генерирует такие комментарии. Также возможно, что оператор, управляющий работой ботов, указал программе начинать каждое сообщение со слова «Да», а затем добавлять текст по теме.

Боты из этой сетки начинают свои комментарии со слова «Да», независимо от темы — будь то курс рубля или Олимпийские игры. Иногда фраза звучит безграмотно и искусственно: например в канале «Синдикат News» проект обнаружил комментарий «Да ладно, рубль скоро вернется к своим корням». Иногда боты отвечают друг другу, обмениваясь однотипными фразами типа «Да, Зеленский – просто актер, а Путин – наш лидер».

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

По подсчетам проекта, 26 декабря количество комментариев, начинающихся с «да» резко выросло и на пике составило больше 4 тысяч в день против обычных нескольких десятков, при этом количество самих аккаунтов ботов оставалось на прежнем уровне.

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Также создатели проекта заметили, что некоторые аккаунты ботов ранее оставляли другие сообщения, но после сбоя начали «дакать»:

Сбои в работе сетей кремлеботов происходили и раньше: так, за весь день 13 октября 2023 года боты не оставили вообще ни одного комментария по неизвестной причине.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Хакери атакували розробників розширень для Chrome
Сегодня 09:34    43
Збито дев’ять ворожих БПЛА
Сегодня 09:30    49
Magura V5 ― зброя, яка гарантує морське право України
Сегодня 08:58    73
Окупанти проводять "експропріацію" та "продразвєрстку"
Сегодня 08:55    78
Зустріч Фіцо і путіна – це ганьба для Словаччини
Сегодня 08:47    81
Харківщина, 29 грудня
Сегодня 08:40    81
Оперативна інформація станом на 08.00 29.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    81
Розвалюється на частини: в рф забракували нову продукцію концерну «калашніков»
Сегодня 07:43    90
Гуркіт на залізниці в московській області ― російська пропаганда бреше і приховує правду
Сегодня 07:32    85
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно
Сегодня 07:19    88
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 