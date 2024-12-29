Сбой в работе ИИ выявил размер одной из крупных сеток кремлеботов. Из-за поломки они на все отвечают «Да»

Аккаунты крупной сетки кремлеботов уже несколько дней начинают свои комментарии со слова «Да», независимо от темы обсуждения. На это обратил внимание проект Vox-Harbor, изучающий манипуляции общественным мнением. Анализ этих комментариев показал, что сетка включает около 500 ботов.

По мнению авторов проекта, причина может быть в сбое обновления системы искусственного интеллекта, которая генерирует такие комментарии. Также возможно, что оператор, управляющий работой ботов, указал программе начинать каждое сообщение со слова «Да», а затем добавлять текст по теме.

Боты из этой сетки начинают свои комментарии со слова «Да», независимо от темы — будь то курс рубля или Олимпийские игры. Иногда фраза звучит безграмотно и искусственно: например в канале «Синдикат News» проект обнаружил комментарий «Да ладно, рубль скоро вернется к своим корням». Иногда боты отвечают друг другу, обмениваясь однотипными фразами типа «Да, Зеленский – просто актер, а Путин – наш лидер».

По подсчетам проекта, 26 декабря количество комментариев, начинающихся с «да» резко выросло и на пике составило больше 4 тысяч в день против обычных нескольких десятков, при этом количество самих аккаунтов ботов оставалось на прежнем уровне.

Также создатели проекта заметили, что некоторые аккаунты ботов ранее оставляли другие сообщения, но после сбоя начали «дакать»:

Сбои в работе сетей кремлеботов происходили и раньше: так, за весь день 13 октября 2023 года боты не оставили вообще ни одного комментария по неизвестной причине.

Джерело: nigroll.com

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