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"Сердце, которое оборвалось" Как в Харькове прошла акция в память о Екатерине Гандзюк

Сердце, которое оборвалось Как в Харькове прошла акция в память о Екатерине Гандзюк

Сегодня вечером, 4 ноября, в Харькове состоялась акция «Год без Кати». Акция была посвящена памяти  украинской активистки и борца с коррупцией в Украине Екатерины Гандзюк, которая умерла ровно год назад, 4 ноября, через три месяца после покушения на нее.

Организаторами акции в Харькове выступили ОО «Смарт медиа», Харьковский антикоррупционный центр и Фонд региональных инициатив.

Кроме плакатов, они принесли на акцию двухметровое сердце, которое означает символ жизни - сердце, которое оборвалось.

Активисты и неравнодушные граждане вышли на улицу спросить у полиции и власти: «Кто заказал Катю Гандзюк? И сколько сердец еще остановится через нерасследованные нападения?»

После акции участники понесли свечи к дверям Главного управления Нацполиции, а сердцем был перекрыт центральный вход в здание.

 

Агентство Телевидения Новости

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