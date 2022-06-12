Серед поранених у Чорткові – 12 річна переселенка з Харкова

Десятеро постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях.

Частина людей, після надання необхідної допомоги, повернулися у свої домівки. Про це повідомив голова Тернопільскої ОВА Володимир Труш

Увечері 11 червня російські війська завдали ракетного удару по Чорткову, що є другим за величиною містом Тернопільської області. Всього по місту випустили 4 ракети. які були націлені з Чорного моря

Загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові.

Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім’я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

Дякую медикам, які, ризикуючи життям, ще до закінчення повітряної тривоги, виїжджали на місце події та забирали потерпілих.

Агентство Телевидения Новости