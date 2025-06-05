Шокирующее открытие на границе с Украиной

У Польщі виявили покинуті зенітні установки біля кордону з Україною

Как сообщил корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада, прокуратура Пшемысля проводит расследование на основе информации Агентства внутренней безопасности.

Речь идет о ненадлежащем обращении с оружием и боеприпасами одной из частных компаний.

Как неофициально стало известно нашему журналисту, эта компания получила заказ на транспортировку зенитных систем в Украину. По непонятным пока причинам она этого не сделала. Она хранила технику на складах недалеко от границы.

Это имущество, как услышал корреспондент RMF FM, некоторое время охранялось. Затем оружие фактически оставалось без присмотра.

Оружие не принадлежит польской армии или государственным службам. Его должна была поставлять на коммерческой основе частная структура украинской армии.

Есть реакция Министерства национальной обороны и польских служб

"Сообщаем, что контейнеры с боеприпасами и оружием, обнаруженные в городе Лашки в Подкарпатье, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ собственностью польской армии. Соответствующие службы обеспечивают охрану места и оборудования. По данному вопросу обращайтесь в Министерство внутренних дел и администрации или в Окружную прокуратуру в Жешуве", - говорится в сообщении МОН, опубликованном в среду после 13:00.

Службы изъяли оружие, оставленное без присмотра в ангаре в аэропорту в Подкарпатье. Оборудование не принадлежит польской армии. Оно поступило от частной компании, имеющей лицензию на торговлю оружием, — подтвердил Яцек Добжиньски, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

Дело расследуют прокуратура Перемышля и Центральное бюро расследований полиции на основании материалов Агентства внутренней безопасности.

Добжиньски подтвердил, что оборудование поступило от частной компании, имеющей лицензию на торговлю оружием.

«Склад не охранялся, что является скандалом»

Зенитное оружие, какие-то пусковые установки, — сказал Добжиньски, когда его спросили, какое оружие было обнаружено в ангаре в аэропорту в Подкарпатье.

Он сравнил это оружие «с тем, что бывший командир полиции Шимчик привез из Украины и обстрелял Главное управление полиции».

Он отметил, что по имеющейся у него информации это оружие должно было быть отправлено на Украину.

Склад не охранялся, что является скандалом. Этот вид оружия должен правильно храниться и контролироваться, - подчеркнул он.

Заявление прокуратуры

Прокуратура также выступила с заявлением по данному делу.

«27 мая 2025 года окружная прокуратура в Пшемысле начала расследование по заявлению Делегации Агентства внутренней безопасности в Жешуве о незаконном хранении оружия и боеприпасов и их хранении обществом с ограниченной ответственностью в городе Лашки Подкарпатского воеводства, т. е. преступлении, предусмотренном ст. 263 § 3 Уголовного кодекса», — говорится в заявлении.

«Контейнеры перевозятся в указанное место. Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, оружие и боеприпасы, изъятые Центральным бюро расследований, не являются ресурсами польской армии. Ведутся работы по установлению их источника и получателя. На месте проводятся работы с участием экспертов Военного института технологий вооружения», — говорится в нем.

Первым о загадочных контейнерах на территории аэроклуба в Лашках сообщил телеканал TV Republika.

Подготовлено: Waldemar Stelmach

Перевод Google

Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-szokujace-odkrycie-przy-granicy-z-ukraina,nId,7978403

Автор: Krzysztof Zasada

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