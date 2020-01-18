Штаб ООС опроверг "минные поля" на Азовском море

В штабе ООС опровергли информацию о том, что якобы было анонсировано минирование акватории Азовского моря. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Как подчеркнули военные, речь шла о том, что в Азовском море происходят учебно-тренировочные мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы Тритон.

"В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы Тритон имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории", - заявили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что военные якобы анонсировали минные поля на Азовском море.

Тактическая группы Тритон уже провела соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль.

Напомним, что Украина пожаловалась на РФ из-за ее действий в море. Украина совместно с Грузией заявила, что действия России в Черном и Азовском морях препятствуют морским спасательным операциям в регионе.

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