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Синєгубов: у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих

Синєгубов: у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих – 14 чоловіків та 15 жінок.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їх стан важкий.

Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно.

Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їх стан середній, задовільний.

Всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.

Агентство Телевидения Новости

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