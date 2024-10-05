Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
17:05 Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м.
17:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Руська Лозова. Влучання КАБ в поле неподалік автошляху «Харків-Бєлгород».
16:35 місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік. 10:25 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.
9:50 Ізюмський район, село Чернещина, внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня.
9:40 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Ізюмське, внаслідок обстрілу горіла будівля школи. Загинув 35-річний чоловік.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.