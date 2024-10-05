Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

17:05 Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м.

17:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Руська Лозова. Влучання КАБ в поле неподалік автошляху «Харків-Бєлгород».

16:35 місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік. 10:25 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.

9:50 Ізюмський район, село Чернещина, внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня.

9:40 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Ізюмське, внаслідок обстрілу горіла будівля школи. Загинув 35-річний чоловік.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

Агентство Телевидения Новости