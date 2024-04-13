Ситуація на Східному фронті загострилася – Сирський

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, зокрема, через активізацію наступальних дій противника після проведення так званих «виборів» в росії.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своєму каналі в Telegram, пише Кореспондент.

«Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП… Попри значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху», – зазначає головнокомандувач.

За його словами, нині постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

«Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи», – наголошує Сирський.

За його словами, другою серйозною проблемою є «підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння».

Він додав, що в першу чергу вирішення цього завдання «покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій».

«В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи вирішення всіх проблемних питань», – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости