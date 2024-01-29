Скандал із побиттям дитини у харківському дитбудинку «Гармонія»: коментар Омбудсмана

В соціальних мережах виявили публікацію з фото, яке свідчить про те, що працівники комунального закладу «Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Гармонія» неналежно виконують свої обов’язки щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх, що спричинило істотну шкоду вихованцям закладу.

Про це 29 січня повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Цей заклад евакуйований до Чернівецької області й знаходиться в селі Банилів-Підгірний. Мій Представник у Чернівецькій області Ірина Ісопенко здійснила невідкладний виїзд до закладу, з метою реагування на порушення прав дитини на захист від насильства та жорстокого поводження.

За даними Омбудсмана, висвітлений у ЗМІ факт побиття дитини вихователем не підтвердився.

Під час спілкування з директором встановлено, що 17-річна вихованка закладу нанесла тілесні ушкодження іншій 9-річній дитині.

Також керівником комунального закладу та іншими працівниками не вжиті своєчасно заходи реагування.

Вихователя притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани.

«Хід досудового розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі в мого Представника, про результати якого буде повідомлено додатково. Також наразі готується звіт за результатами цільового моніторингу», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости